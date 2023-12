Juve | la verità sul rinnovo di Rabiot

Altre News in Rete:

Zielinski obiettivo di Inter e Juve: 'La verità sul futuro' - Il Veggente

Da giorni si ragiona sul futuro incerto di Zielinski, corteggiato da Inter ecome colpo a zero per la prossima estate. Da Napoli, intanto, non arrivano aggiornamenti sul rinnovo. Maciej Siemiatkowski , giornalista polacco, è intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay ...

Marangon: 'Juventus Sembrano scappati di casa, ma vincono. La verità sul Napoli' AreaNapoli.it