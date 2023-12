Juve | contro il Napoli tornano Danilo e Locatelli In attacco fiducia a Vlahovic

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Se non è la formazione ideale, poco ci manca. Magari stringendo i denti qui e là se necessario, sempre senza tener conto di chi...

Altre News in Rete:

Napoli, le scelte contro la Juve: Osimhen a caccia di gol, un solo dubbio per Mazzarri

Commenta per primo Meno uno a- Napoli . Domani le due squadre saranno in campo all'Allianz Stadium di Torino in occasione dell'anticipo della 15ª giornata di Serie A . Una gara che ha sempre un sapore speciale e varrà ...

Juve, Locatelli sta meglio: c'è ottimismo per la sfida contro il Napoli. Rugani recuperato Sky Sport

Allegri con una frase carica la Juve: Contro il Napoli una vittoria nelle ultime 7 Fanpage.it

Juve-Napoli, punizioni o rigori Quote pesanti, da 25 a salire

Sfida speciale chiama scommesse speciali, ecco alcune delle proposte più intriganti dei bookmaker in occasione del big match dello Stadium ...

Pedullà è un ciclone: "Il colpevole del Napoli ha un nome e cognome"

Il giornalista di Sportitalia commenta l'attuale situazione del Napoli alla vigilia della gara di campionato contro la Juventus. Il Napoli proverà a rilanciarsi nella gara contro la Juventus, negli ...