Juve | Allegri | 'Locatelli sta bene | ballottaggio Danilo-Alex Sandro Sul Napoli | Vlahovic e i rigori'

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Massimiliano, allenatore dellantus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il, valido per la 15esima giornata...

Altre News in Rete:

Osimhen, Salah e Hakimi: sono i tre finalisti per il Pallone d'Oro africano

L'obiettivo è mostrarla domani allo Stadium con la. È uno stadio in cui Osimhen non ha ancora ... La squadra di Maxconcede pochissimo spazio e riesce spesso a prevalere di misura. Non è l'...

Diretta Allegri: la conferenza prima di Juve-Napoli LIVE Corriere dello Sport

LIVE Juve-Napoli, Allegri: conferenza stampa in diretta Tuttosport

Calcio: Allegri, 'l'obiettivo è fare più punti del girone d'andata dello scorso anno'

Torino, 7 dic. - (Adnkronos) - "Domani è un altro scontro diretto, mancano cinque partite alla fine del girone di andata. Ci poniamo un obiettivo: fare più punti del girone di andata dello scorso anno ...

Locatelli o Nicolussi Caviglia per Monza-Juve Decisione già presa, ecco chi giocherà

Locatelli o Nicolussi Caviglia per Monza-Juve Decisione già presa, sarà confermato l’ex Salernitana. Locatelli ha ancora dolore Come riferito da Sky Sport, Manuel Locatelli ha ancora dolore alle cost ...