Juve | Allegri LIVE | 'L'obiettivo ora è fare più punti dell'anno scorso'

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Massimiliano, allenatorentus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli, valido per la 15esima giornata...

Altre News in Rete:

DIRETTA Conferenza stampa mister Allegri pre Juve - Napoli LIVE

... seconda in classifica, a +9 sugli azzurriAlla vigilia del big match dell'Allianz Stadium, fischio d'inizio alle 20.45, ha parlato come di consueto in sala stampa, tecnico della 'Vecchia ...

Bargiggia: "Juve convinta di continuare con Allegri. Thiago Motta primo sostituto in caso di addio" Tutto Juve

Modificato il programma della 19 giornata. Per le quattro in campo in Arabia cambia la giornata numero 21

L'inizio del 2024 di campionato è già ricco di novità: il programma definito lo scorso 6 settembre, giorno in cui la Lega aveva annunciato anticipi e posticipi dalla quinta alla 19 a giornata di Serie ...

LIVE Juve-Napoli, Allegri: conferenza stampa in diretta

TORINO - Dopo il successo al 94' contro il Monza, la Juve si prepara per la super sfida dell'Allianz contro i campioni d'Italia del Napoli. I bianconeri sfidano gli azzurri di Mazzarri in un big match ...