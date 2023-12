Judo | i ranking olimpici aggiornati a fine 2023 | Italia virtualmente qualificata per Parigi in 11 categorie!

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La lunghissima stagionedel World Tour diè ufficialmente andata in archivio con la conclusione del Grand Slam di Tokyo, mentre il prossimo appuntamento del circuito maggiore (un Grand Prix) si terrà dal 26 al 28 gennaio 2024 in Portogallo. Questo periodo di pausa congela di fatto idi qualificazione olimpica verso, quando mancano meno di sette mesi alla scadenza del 23 giugno. Ad oggi l’sarebbein 11 categorie di peso individuali e di conseguenza parteciperebbe anche al Team Event olimpico. Pass a cinque cerchi ormai già prenotato da Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg, Alice Bellandi nei 78 kg, Manuel Lombardo nei 73 kg e Christian Parlati nei 90 kg. Obiettivo alla ...

Altre News in Rete:

Judo, Grand Slam Tokyo 2023: sul podio Manuel Lombardo nei - 73kg e Christian Parlati nei - 90kg

... appuntamento che chiude la stagione 2023 del World Tour di. Due i podi conquistati dagli ... attualmente n°2 delmondiale. Il percorso dell'atleta piemontese si era fermato in semifinale ...

Judo, i ranking olimpici aggiornati prima degli Europei. Italia virtualmente qualificata in 11 categorie OA Sport

Judo. Ushijima Pozzallo prima nel ranking italiano | Radio RTM Modica Radio RTM Modica

Grandi risultati al Judo Club Fornaci

FORNACI - La convocazione da parte della Commissione Tecnica Regionale di due atleti del Judo Club Fornaci, Enzo Gigli e Nicole Celli al Trofeo Nagaoka a ...

Lankan Judoka Rajitha rockets to 128th in global rankings

In a historic moment for Sri Lankan judo, Italy-based judoka Rajitha Nuwarapaksha secured the 128th spot in the world rankings, marking ...