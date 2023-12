Jimmy Sax in concerto a Roma | data e biglietti

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il sassofonista il 17 maggio 2024 sarà per la prima volta al Palazzo dello Sport diaccompagnato da The Symphonic Dance Orchestra Il 17 maggio 2024 il sound energico e travolgente del sassofonista internazionaleSax arriva per la prima volta live al Palazzo dello Sport di. Il sassofonista moderno e ricercato, carismatico performer sarà accompagnato sul palco da The Symphonic Dance Orchestra, diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, direttore artistico e autore di colonne sonore per il piccolo e grande schermo. In scaletta oltre alle hit che hanno reso celebre il sassofonista internazionale autore di “No man no cry” (certificato platino in Italia) e “Time” (certificato oro in Italia), anche una serie di brani per dimostrare come il sassofono sia a tutti gli effetti un’estensione del suo stesso corpo. Dopo il successo ...