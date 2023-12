Jennifer Lopez protagonista del musical di Broadway 'Il bacio della donna ragno'

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 7 dicembre 2023)sarà ladell'adattamento cinematografico deldidel 1993 Kiss of the Spider Woman, il nuovo film sarà scritto e diretto da Bill Condon.sarà ladell'adattamento cinematografico deldidel 1993 Kiss of the Spider Woman (Il), tratto a sua volta dall'omonimo romanzo di Manuel Puig. Il nuovo film sarà scritto e diretto dal regista di Dreamgirls Bill Condon. Il precedentedi Terrence McNally, di cui il film con laè una diretta trasposizione cinematografica, ottenne un ampio successo e ben sette ...