It’s STING

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Nelle scorse settimane vi ho parlato del momento in cui ho scoperto la TNA, quello in cui ho capito di doverci prestare un accurata attenzione, poi c’è stata la “strana” parentesi Punk, mentre adesso ci troviamo di fronte ad un nuovo importante passo, quello del sentimento esploso in ogni sua forma. Siamo in una fredda notte di gennaio 2006, il 15 gennaio, giorno in cui all’interno della IMPACT Zone di Orlando, Florida, va in scena il PPV Final Resolution.Il main event dello show vide il campione del mondo NWA, Jeff Jarrett, fare coppia con Monty Brown e affrontare il team composto dal prossimo sfidante di “Double J”, Christian Cage e. In realtà il vero e proprio debutto dinella federazione avvenne ben tre anni prima, cioè al primo anniversario della TNA con il weekly PPV numero 50. Tre anni più tardi la situazione fu ...