Italia | Galli | «Concorrenza di Vicario può far bene a Donnarumma»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Le parole di Giovanni, ex portiere dell’: «Vatutelare, ma non si possono tarpare le ali a» Giovanniha parlato a Gr Rai del momento difficile diin chiavee delladi. Di seguito le sue parole.– «Forse un po’ di sana rivalità può far. Se avesse unaagguerrita, probabilmente la superficialità la metterebbe da parte e la concentrazione si alzerebbe ancora di più».– «Spalletti deve tutelare inizialmente, ma non si possono tarpare le ali a chi sta esplodendo come ...