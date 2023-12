Altre News in Rete:

Israele, media: "Decine di combattenti di Hamas si sono arresi" | Biden chiama Netanyahu per discutere di Gaza

07 dic 14:00aprirà valico Kerem Shalom per aiuti a Gazaaprirà per la prima volta dall'inizio della guerra con Hamas il valico di Kerem Shalom verso la Striscia di Gaza, per ...

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Casa Bianca: «Non siamo vicini a una nuova tregua». I media... Corriere della Sera

Guerra Gaza, media israeliani: decine di combattenti di Hamas arresi Sky Tg24

Israele, è giallo sullo short selling prima dell’attacco di Hamas. Le autorità: ricerca inaccurata. Ma gli autori si difendono

È giallo sul paper dei due professori americani che proverebbe speculazioni di borsa pochi giorni prima dell’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre ... «Le posizioni short prima del 7 ottobre in ...

Gaza, media israeliani: decine di combattenti di Hamas si arrendono all'esercito

Nella strage avvenuta al festival Nova in Israele il 7 ottobre, secondo la BBC, si è riferito che alcuni sopravvissuti hanno compiuto suicidi. La polizia israeliana ha dichiarato che 18 persone sono s ...