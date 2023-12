Israele | media | decine di combattenti di Hamas si arrendono a Gaza

Leggi su italiasera

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) –didisi sono arresi alle forze israeliane nel nord della Striscia di. Lo riporta il sito Haretz che pubblica anche le foto dei miliziani, in ginocchio, uno accanto all’altro. Se confermata, si tratta della più grande resa dei membri didall’inizio della guerra. Diversi filmati girati ae caricati sui socialnelle ultime ore mostrano come l’Idf abbia radunatodi palestinesi che si sono consegnati alle truppe israeliane a Jabaliya e in altre zone del nord della Striscia. I militanti catturati, per lo più giovani, sono spogliati e in biancheria intima, bendati e con le mani legate dietro la schiena. In un filmato, si vede un gruppo di loro trasportato sul retro di un veicolo militare ...