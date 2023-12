Israele | l’ospedale Ichilov va sottoterra per proteggere i pazienti

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) –per rifugiarsi dai razzi di Hamas.a Tel Aviv, uno dei più grandi d’, ha trasferito i reparti di pediatria, dialisi e terapia intensiva nei sotterranei dove un tempo c’era il parcheggio. In questo modo, quando c’è un’allerta per il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza, isi trovano in un’area sicura. Per gli altri ci sono rifugi a tutti i piani. A guidare una delegazione di parlamentari italiani in visita nei sotterranei dell’, dove si vede in fondo la rampa d’ingresso per le auto, ormai chiusa, è Zeev Lavi, responsabile relazioni internazionali del nosocomio. In caso di situazione di conflitto più grave “tutto è già predisposto per spostare l’intero ospedale nei tre piani sotterranei del ...