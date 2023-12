Israele | il dramma dei reduci del rave | Suicidi e problemi di salute mentale

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 dicembre 2023) A due mesi dall'attacco di Hamas i sopravvissuti a uno dei massacri perpetrati dai miliziani palestinesi il 7 ottobre, quello del festival 'Nova' vicino al Kibbutz di Be'eri, continuano a portare nella loro mente i segni della tragedia vissuta. Un trauma difficile da superare per "alcuni"che hanno deciso di togliersi la vita, secondo un reportage condotto dalla Bbc citando un membro dell'equipe medica chiamata ad assistere i superstiti della strage. Molti dei quali affrontano oradi natura psicologica: in 18, ha spiegato il capo della polizia israeliana Yaacov Shabtai, sono ricoverati "in ospedali che si occupano di". Intanto la risposta di Tel Aviv all'attacco del 7 ottobre continua a mietere vittime nella Striscia di Gaza. Dopo la fine della tregua l'Idf ha ripreso l'operazione ...