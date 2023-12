Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | I media israeliani | «Decine di miliziani di Hamas si sono arresi»

Altre News in Rete:

Erdogan minaccia Israele: "Pagherà se prova a colpire Hamas in Turchia"

Ancora tensioni Gerusalemme - Onu: revocato il visto a una funzionaria, critiche all'Unicef che condanna gli stupri ma non i jihadisti. Accerchiata la casa di due capi islamisti. "Nessuna tregua prima ...

Strage 7 ottobre 2023, la strategia di Hamas per convincere Israele che non c'era pericolo Adnkronos

Guerra Israele-Hamas, ultime notizie. Missile lanciato dal Libano uccide un civile israeliano. Onu: “Pericolo per la pace ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Boom di vendite allo scoperto contro Israele, alcuni trader hanno guadagnato milioni prima degli attacchi di Hamas

La ricerca afferma che il 2 ottobre, cinque giorni prima dell’attacco a sorpresa di Hamas contro Israele, “quasi il 100% del volume degli scambi fuori borsa sull’ETF MSCI consisteva in vendite allo ...

La folle marcia. L'ultradestra sfilerà per Gerusalemme, la rabbia di Lapid e Gantz per la resa di Netanyahu

Dal 7 ottobre decine di manifestazioni in Israele sono state vietate o disperse per motivi di sicurezza e per non impiegare inutilmente agenti utili altrove. La polizia israeliana, dall’attacco di ...