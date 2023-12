(Di giovedì 7 dicembre 2023) Alcuni video circolati sui social network li mostrano in mutande, con le mani legate dietro alla schiena: non si sa se siano membri di Hamas

Altre News in Rete:

Myamnar, la giunta militare ha le ore contate a tre anni dal golpe

...colpo di stato del primo febbraio 2021 che ha rovesciato un governo a guida civile e ha... Il fantasma di Gaza è braccato:stringe il cerchio, caccia serrata Ma secondo un'analisi del ...

Israele ha arrestato decine di palestinesi nella Striscia Il Post

Il prof. pacifista: «In Israele abbiamo creato un sistema simile all'apartheid» - 24+ 24+

Prima della Scala, attivisti pro Palestina fuori dal teatro con fumogeni e bandiere: “Stop al genocidio” – Video

Un gruppo di attivisti pro Palestina si è radunato in piazza della Scala a Milano poco prima dell’inizio della Prima. In piazza, in occasione dell’appuntamento teatrale, erano già in corso diverse pro ...

La folle marcia. L'ultradestra sfilerà per Gerusalemme, la rabbia di Lapid e Gantz per la resa di Netanyahu

Diversi manifestanti sono stati arrestati. Senza dimenticare che negli ultimi due ... sostenendo che "se davvero ci fosse stato un governo in Israele, non lo avrebbe permesso”. In realtà i giornali ...