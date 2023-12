Israele e le lobby negli USA | che cos’è l’AIPAC?

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Finita la tregua fra Hamas e, il governo israeliano ha dato ordine di estendere la sua offensiva di terra anche nell’area sud della devastata Striscia di Gaza. Un area densamente popolata, che inizialmente l’esercito israeliano aveva identificato come zona sicura per i civili. Ma sappiamo che questa non è mai stata la verità. Giornalisti, campi profughi, corridoi umanitari verso sud, difatti, sono stati costantemente bombardati dagià da molto prima della fine del cessate il fuoco. Adesso però per la popolazione non c’è più via di fuga. E all’aumentare della violenza non corrisponde ancora una risposta diplomatica forte da parte dei governi occidentali. In quei pochi casi,ha risposto con una aggressività politica sproporzionata nei confronti dei leader di quei Paesi che hanno espresso il proprio disappunto. ...