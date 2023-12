Ipotalamo e cervello adiposo

Leggi su lortica

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il morbo di Alzheimer, la depressione e l’obesità sono tre gravi crisi sanitarie moderne strettamente correlate. Il morbo di Alzheiner e’ la principale causa di demenza, colpirà oltre 150 milioni di individui in tutto il mondo entro il 2.050, con una popolazione in continuo invecchiamento. Le più recenti indagini affermano che negli Stati Uniti nella popolazione sopra i 65 anni un individuo su nove ha la malattia di Alzheimer, uno su tre nella popolazione sopra gli 85 anni. La depressione è la principale causa di disabilità e di perdita di anni di vita produttiva in tutto il mondo. L’ obesità è una crescente epidemia sanitaria globale: circa il 36,9% degli uomini e il 38,0% delle donne sono obesi e in sovrappeso. Esiste un filo rosso che collega queste tre patologie: l’attuale modello di alimentazione. L’industria alimentare, gli allevamenti intensivi, una agricoltura estensiva, la ...