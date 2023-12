“Io coltivo” | flash mob per la coltivazione domestica della cannabis

Leggi su notizie

(Di giovedì 7 dicembre 2023) L’associazione “Meglio Legale”, ha realizzato una manifestazione davanti a Montecitorio, nonostante l’esplicito divietoQuestura di Roma Piazza Montecitorio. Questa mattinaMob “Io”, organizzato dall’associazione Meglio Legale per il lancio di una Proposta di Legge d’iniziativa popolare per la, proprio come sta avvenendo in questi giorni in Germania. La manifestazione serve a lanciare la raccolta firme. L’obiettivo è quello di raccogliere 50.000 sottoscrizioni così come previsto dalla legge. Ilmob organizzato davanti a Montecitorio – Notizie.comLa manifestazione si è svolta nonostante la Questura di Roma abbia notificato ad Antonella Soldo, che l’ha organizzata, un esplicito divieto: “un ...