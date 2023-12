Io Canto Generation 3^ puntata | eliminati | Gerry Scotti in lacrime

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Glidella 3^di Iosono Nicole Malizia e Sophia Marino. Nella classifica finale del talent show diall'ultimo posto si è classificata la squadra di Fausto Leali con soli 176 punti. I suoi quattro ragazzi quindi sono finiti a rischio eliminazione e si sono esibiti nuovamente Nicole Malizia con La solitudine di Laura Pausini, Andrea Urro con We Are The Champions dei Queen, Sophia Marino con Io Domani e Samuele Spina con un brano di Elvis Presley Jailhouse Rock. La giuria, composta da Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Chiara Tortorella e Orietta Berti salva Andrea Urru mentre il pubblico manda avanti Samuele Spina. Terminano la loro esperienza a Ioquindi Sophia Marino e Nicole Malizia. ...