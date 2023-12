Inter-Udinese sabato 09 dicembre 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il duello in testa alla classifica continua e se la Juve ha avuto bisogno di un’invenzione di Gatti per avere ragione del Monza, l’ha mandato un segnale al campionato dominando al San Paolo e battendo 3-0 il Napoli per mantenere il primato con due punti di vantaggio sui bianconeri. Inzaghi continua a perdere pezzi InfoBetting: Scommesse Sportive e