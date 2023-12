Inter | spunta una data per i rientri di De Vrij e Dumfries | i dettagli

Altre News in Rete:

Inter: spunta un'offerta per Bergvall, ma che concorrenza

Commenta per primo Non c'è solo l'su Lucas Bergval l, talento svedese classe 2005 del Djurgårdens. Stando a quanto riporta Relevo , dopo che il club nerazzurro ha avanzato una prima proposta ufficiale per portarlo a Milano ...

Inter, spunta una banca del Qatar come nuovo possibile acquirente Calciomercato.com

Inter, spunta Qatar Islamic Bank come possibile nuovo proprietario Calcio e Finanza

“Vicenda poco chiara”, il giudice riapre il caso sul suicidio in carcere di Gilda Ammendola

La 32enne fu trovata impiccata in cella il giorno dopo il suo arresto a Parigi, il suo nome finì al centro di un'inchiesta sul traffico di stupefacenti ...

Tentativo Inter a vuoto, il talento firma col Milan

Lo hanno già descritto come uno dei migliori talenti del calcio balcanico: l'Inter ha provato a prenderlo, ma alla fine l'ha spuntata il Milan ...