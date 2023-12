Inter | sprint finale per chiudere i rinnovi | una data per tutti! – TS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Mancano pochi giorni alla fine del 2023. In vista dell’anno che verrà, Marotta e Ausilio sono al lavoro per definire i prossimidell’da mettere nero su bianco FUTURO ? Con il 2023 ormai al capolinea, l’e Marotta sono al lavoro negli uffici di Viale della Liberazione per definire e mettere nero su bianco i vari contratti dei calciatori in scadenza nei prossimi anni. Entro Capodanno o i primi giorni del 2024 spiega Tuttosport nell’edizione odierna, l’spera di mettere in cassaforte il tanto desiderato rinnovo di Lautaro Martinez. L’argentino campione del mondo prolungherà per altri due anni spostando ladi scadenza del contratto a giugno del 2028. Per il Toro l’ingaggio si alzerà a 7 milioni per poi salire gradualmente fino a 8 milioni di euro netti a stagione più i classici ...