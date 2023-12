Inter | Lautaro | «Inzaghi è una persona straordinaria e allenatore top»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Le parole diMartinez, attaccante dell’, sull’avvio di stagione e sul suo rapporto con il tecnicovistato da SportMediaset,Martinez ha parlato così dell’inizio di stagione dell’, sulla crescita di Simonee dell’imminente rinnovo con i nerazzurri, INIZIO DI STAGIONE – «Sinceramente me lo aspettavo anche se non credevo ingranassimo così velocemente: in estate sono partiti 12 giocatori, sono arrivati ragazzi straordinari che lavorano bene dal primo giorno ma non mi aspettavo ci integrassimo tutti così in fretta».– «Il mister è cresciuto tantissimo dal punto di vista tecnico e umano. Unache dà una chance a tutti, se ci si allena bene ...