Inter | Lautaro | “Campionato ancora lungo | in corsa c’è anche il Milan”

Inzaghi non vuole mollare la vetta: Inter nettamente avanti in quota contro l'Udinese

... l 'capolista ospita a San Siro l' Udinese b attuta nelle ultime cinque sfide interne. Per i ...Martinez, a secco nell'ultima sfida, è in pole tra i marcatori a 1,90, quota che sale a 3,55 ...

Lautaro: 'Rinnoverò con l'Inter, mancano dei dettagli'. Poi cita il Napoli AreaNapoli.it

Lautaro a 2 gol dalla Top 100 dei marcatori all time della Serie A

È iniziata alla grande la nuova stagione per Lautaro Martinez. In termini di numeri (ma non solo) si tratta del miglior avvio da quando veste la maglia dell’Inter. Tredici gol nelle prime quattordici ...

Lautaro “snobba” la Juve: «Per lo scudetto ci sono squadre forti come Milan e Napoli»

