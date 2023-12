Inter | Frattesi in rampa di lancio contro l’Udinese | Inzaghi studia la variante tattica

Altre News in Rete:

Inter - Udinese, Inzaghi in emergenza a destra: c'è anche l'idea Frattesi

Con Pavard e Dumfries ai box e un Cuadrado non ancora al 100%, continua l'emergenza sulla destra in casa. E così Inzaghi sta meditando una mossa a sorpresa: spostare Davidesulla fascia. C'è anche l'ipotesi Darmian più avanzato (invece del classico ruolo da braccetto destro), ma in questo ...

Cuadrado non dà garanzie: l'Inter riflette in vista di gennaio. C'è uno scenario impensabile L'Interista

PRO e CONTRO di Frattesi nel ruolo di esterno destro

Con l’infortunio di Dumfries, nel mondo Inter si è parlato molto nelle ultime ore della trasformazione di Frattesi in esterno destro. Si tratterebbe di un’idea che Inzaghi starebbe accarezzando ...

Inter-Udinese, Inzaghi in emergenza a destra: c'è anche l'idea Frattesi

Con Pavard e Dumfries ai box e un Cuadrado non ancora al 100%, continua l'emergenza sulla destra in casa Inter. E così Inzaghi sta meditando una mossa a sorpresa: spostare Davide Frattesi sulla fascia ...