Inter | Cuadrado | “All’inizio della mia carriera ero un trequartista Da piccolo pensavo solo a fare il calciatore”

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Juan Caudrado si è raccontato ai microfoni di DAZN, sottolineando tutti i sacrifici fatti per arrivare ai livelli importantisua. Il terzino colombiano ha parlato di tutte le sue esprienze da giovane, quando nella sua patria ha iniziato da; con il passare degli anni, invece, la duttilità ha fatto diun giocatore importante nel giro delle rotazioni in tutti i club in cui ha giocato. Le parole di: “Ho fatto ilquando giocavo nelle giovanili in Colombia, poi ci sono stati alcuni infortuni di compagni e mi hanno spostato terzino per emergenza. Ho segnato e alla fine sono rimasto in quel ruolo. A volte non mangiavo ouna volta al giorno, ero concentrato sull’obiettivo di diventare. ...