Inter | Carlos Augusto | «Quando ero giovane mi ispiravo a Neymar»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 dicembre 2023), giocatore dell’, ha parlato adTv raccontando alcuni aneddoti e curiosità del suo passato, ma non solo, giocatore dell’, ha parlato adTv raccontando alcuni aneddoti e curiosità del suo passato, ma non solo. IL MIO SOPRANNOME – «L’imperatore, mi piace tanto. Va bene se volete chiamarmi così. Me l’ha dato lo speaker dello stadio, poi tutti i tifosi mi hanno chiamato così». IDOLO O GIOCATORE A CUI MI SONO ISPIRATO? – «ero nell’Under 15 c’erache giocava in Brasile, per me lui è straordinario e mi ha ispirato». IL MOMENTO PIÙ DIFFICILE IN CARRIERA – «Ho avuto la fortuna di non aver infortuni, però ho passato momenti difficili ...