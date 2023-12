Inter | altra settimana difficile Udinese | Real Sociedad e bestia nera!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 dicembre 2023) L’ha appena attraversato una delle settimane più difficili della stagione. Dopo Juventus, Benfica e Napoli il tour de force non è però ancora finito. Le prossime tre fanno paura alla squadra di Simone Inzaghi. IMPEGNI – Calendario fitto, impegni difficili per la squadra di Simone Inzaghi. L’dev’essere pronta per un’ai limiti dell’impossibile. Juventus, Benfica e Napoli in sette giorni non erano abbastanza, adesso i nerazzurri hanno altre tre gare proibitive. Una un po’ meno, anche se la storia dice altro. Si parla ovviamente dell’, con cui però l’ha già perso punti nella passata stagione. A settembre del 2022 il punto più basso della storia di Inzaghi a Milano. ALTRI DUE – Martedì arriva al Giuseppe Meazza in San Siro la...