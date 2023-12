Inter | a destra due soluzioni Altre idee restano per l’emergenza

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Per-Udinese Inzaghi deve gestire la sua fascia. A seguito dell’infortunio di Dumfries, le opzionidue. Eventualicome emergenza. SITUAZIONE DI EMERGENZA – A seguito dell’infortunio di Dumfries la gestione della fasciadell’è diventato un tema importante in vista della sfida con l’Udinese. In virtù delgenerale della difesa, con le assenze di de Vrij e Pavard, le scelte di Inzaghi infatti sono singolarmente limitate. Non per questo però bisogna correre troppo con la fantasia. DUE OPZIONI A– L’al netto dell’assenza di Dumfries ha due opzioni per la fascia: Cuadrado e Darmian. Il primo però con ...