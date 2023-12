Inps di Arezzo | minore disoccupazione | maggiore sbilanciamento generazionale 

Leggi su lortica

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il Rendiconto socialequale fotografia welfare locale. Il documento è stato presentato stamani a Sansepolcro con la partecipazione delle istituzioni locali, della Camera di commercio, dei sindacati e delle associazioni di categoria. “Il nostro Rendiconto sociale – ha spiegato la Direttrice Vittoria Ferrara – prende in esame lo stato di salute del sistema del welfare nella provincia die conferma il superamento della situazione della crisi pandemica che, nel corso degli anni precedenti, ha inciso profondamente sul tessuto economico e sociale di tutto il paese. La fotografia che restituisce è quella di una provincia che, in linea con i dati regionale e nazionali, registra una certa ripresa economica, un mercato del lavoro in crescita, seppur con la prevalenza di rapporti di lavoro a termine e una conseguente riduzione del tasso di ...