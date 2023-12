Incidenti stradali | 23 morti nel primo weekend di dicembre | una strage senza fine

Altre News in Rete:

Incidenti, 23 morti sulle strade nel primo weekend di dicembre

Nel primo fine settimana di dicembre sono state 23 le vittime di, 13 automobilisti, 4 motociclisti, 1 ciclista e un conducente di furgone. E' quanto emerge dal report dell'osservatorio Asaps. Numeri pesanti e addirittura in aumento: la settimana ...

Sicurezza Stradale: il 70% degli incidenti avviene in città La Gazzetta dello Sport

Maxi incidente sulla A21, dieci feriti: autostrada chiusa verso Brescia. Soccorsi in azione anche da Bergamo L'Eco di Bergamo

Terrificante incidente in provincia di Messina: camion sbanda e travolge 4 auto, muore un 60enne

Terrificante incidente stradale sulla strada statale 113 nel territorio di Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Un camion, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è ...

Violento incidente a Napoli: motociclista in condizioni gravi, mamma e bimbo feriti

L’attenzione ora si concentra sulle indagini per determinare le cause dell’incidente e garantire che misure preventive possano essere adottate per evitare simili tragedie in futuro. La città di Napoli ...