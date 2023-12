Incidenti | scontro camion e tre auto nel messinese | un morto 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) - Per consentire le attività di pulizia del piano viabile la Ss 113 "Settentrionale Sicula" è temporaneamente chiusa al traffico dal km 102,000 al km 103,800 in località Capo D'Orlando, in provincia di Messina.