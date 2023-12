Incidente sull’A1 | furgone si ribalta tra Colleferro e Roma Sud | weekend da bollino rosso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Traffico in tilt traSud stamattina. L’allarme è scattato alle 6 di oggi, giovedì 7 dicembre per unto, al chilometro 581. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’, mentre Autostrade per l’Italia ha reso noto che sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso. Traffico in tilt: chilometri di code Polizia stradale, sanitari del 118 e personale di Autostrade per l’Italia si sono portati sul posto per dare aiuto agli eventuali feriti e gestire il traffico che improvvisamente è andato in tilt registrando oltre 10 chilometri di code in direzione Firenze. Proprio per evitare di trovarsi incolonnati, a coloro che viaggiano in direzione Firenze è consigliata l’uscita di, per rientrare poi in autostrada solo alla ...