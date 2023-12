Incidente in A21 | scontro tra camion pullman e auto | 10 persone in ospedale

Leggi su italiasera

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – Unotra più veicoli coinvolti (2, 1, 1) sulla A21 nel tratto Brescia Sud-Brescia Centro ha causato 10 feriti su 12rimaste coinvolte. Di queste 2 sono state ospedalizzati in codice rosso e 8 ospedalizzati in codice Verde/Giallo. Per trasportare i feriti negli ospedali sono intervenuti l'elisoccorso di Bergamo, quello di Verona, 3 mezzi di soccorso avanzato, e 5 ambulanze. I pazienti ospedalizzati in codice rosso sono una donna di 45 anni, passeggera delche ha riportato traumi alla testa, al bacino e all'arto inferiore, e un uomo, di età non nota. Per lui trauma al torace, bacino e arto inferiore.