Incidente in A21 | 12 feriti | autostrada chiusa verso Brescia ed elisoccorso anche da Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) San Zeno Naviglio (). Maxi tamponamento intorno alle 10,40 di oggi, giovedì 7 dicembre, sulla A21, all’altezza di San Zeno Naviglio. L’, che ha coinvolto diversi veicoli (tre mezzi pesanti, un pullman e un’auto), ha causato la chiusura del trattole in direzione del caselloCentro. Sarebbero 12 le persone ferite: tre di loro sarebbero state portate in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la polizia stradale di Montichiari e i soccorsi con sette ambulanze – una della Croce Rossa di– e tre eliambulanze, due provenienti dal capoluogo orobico. Con il passare del tempo il blocco stradale causato dal tamponamento ha formato lunghe code. Vuoi rimanere sempre ...