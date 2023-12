«Inchiesta su Crosetto» | il ministro querela Il Giornale Sallusti rilancia | «È nervoso e poco lucido»

(Di giovedì 7 dicembre 2023) IlGuidoannuncia unaper Il. Che, secondo il responsabile della Difesa del governo Meloni, avrebbe inventato «di sana pianta un titolo gravemente diffamatorio, totalmente falso costruito evidentemente con il solo intento di infangare. Un atto gravissimo per il quale ho dato immediatamente mandato di denunciare in ogni sede possibile». La frase imputata èsu. Alessandro, appresa la notizia della denuncia nei confronti del quotidiano che dirige,con una replica aspra: «Mi sembra che ilsia moltoe quando uno èperde la lucidità», afferma. «L’è sul tema sollevato da ...

L'articolo che abbiamo pubblicato è perfetto; il titolo è una sintesi come tutti i titoli lo sono, l'inchiesta è sulle parole di Crosetto, non su Crosetto. L'inchiesta è sul tema sollevato da Crosetto ...

