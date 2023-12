Inchiesta plusvalenze | la procura di Roma chiede documenti alla Juventus | si indaga per false comunicazioni sociali

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ladella Repubblica diha chiestodi acquisire documentazione relativa ai bilanci fino al 30 giugno 2022. Lo fa sapere la società bianconera attraverso un comunicato. Aè stata passata l’Prisma sulle. «In tale contesto, la società ha appreso che presso ladipendono indagini in relazione a esponenti aziendali per la fattispecie di cui all’art. 2622 cod. civ. in ordine al bilancio al 30 giugno 2022. La società non risultata», dice la Juve. L’articolo del codice fa riferimento al reato diin danno della società, dei soci o dei creditori. La Cassazione ha deciso il 6 ...