(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il titolo di apertura della nuova edizione del Notiziario, questa settimana in edicola con un giorno di anticipo per la festività, è per l’inaugurazione tra, Novate eDugnano di quella che abbiamo chiamato la”: dopo tanti anni di attesa,fine la nuova complanare è stata aperta senza il pezzo più ...

Altre News in Rete:

Sancarlone di Arona: aperture straordinarie

... che funel 1698 in onore di San Carlo Borromeo, nato proprio ad Arona. La visita, della ... La Statua di San Carlo sorge su un colle a circa 310 metri di altitudine, sullache collega ...

Rho-Monza, inaugurata la Strada Provinciale 306 della Balossa e aperto un nuovo svincolo IL GIORNO

Nuova strada: a Castel di Sangro inaugurata la Variante delle stazioni Rete8

Inaugurata la strada “monca” tra Bollate e Paderno; da Garbagnate alla finale di X-Factor

Il titolo di apertura della nuova edizione del Notiziario, questa settimana in edicola con un giorno di anticipo per la festività, è per l’inaugurazione ...

Inaugurata la palestra Maggi ristrutturata a Imperia: ora può accogliere fino a 200 spettatori

Tra gli altri interventi per impianti sportivi in ritardo la Cittadella accanto al Ciccione: pronta in primavera. Lavori a Prino e S. Lazzaro ...