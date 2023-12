In teatro un palco reale bipartisan tra Segre | La Russa e Beppe Sala

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 7 dicembre 2023) “Don Carlo” di Giuseppe Verdi apre questa sera alle 18 la stagione delalla Scala. Sul podio Riccardo Chailly, la regia è di Lluís Pasqual. Compagnia di canto di grandi nomi: Anna Netrebko (Elisabetta), Elina Garanca (Eboli), Francesco Meli (Carlo), Luca Salsi (Rodrigo), Michele Pertusi (Filippo II) e Ain Anger (il Grande Inquisitore). Il coro è diretto da Alberto Malazzi. Lo spettacolo sarà ripreso e trasmesso in diretta su Rai1, Radio3, RaiPlay, Rai 1 HD (per la prima volta la Rai riprende l’opera in 4k). Rientrate all’ultimo le tensioni sulle presenze dei politici in(in assenza di Mattarella e Meloni): saranno tutti nel, il sindacocon la compagna, la senatrice a vita Lilianae il presidente del Senato Ignazio La ...