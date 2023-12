(Di giovedì 7 dicembre 2023) Arriva da Salerno il2023 di Palazzo Madama. Al termine di un via-vai nel salone Garibaldi di tecnici, artigiani -e dell'artista campano che lo ha realizzato, Alfonso Pepe da Pagani- ilpotrà inaugurare la sua natività in'700. L'opera, che è rimasta coperta per alcuni giorni, verrà svelata domenica, in occasione

Altre News in Rete:

Ambrogini d'oro, dopo le polemiche per le assegnazioni il sindaco Sala non legge il discorso: è la prima volta

... sceso dal palco, si è fermato a salutare il presidente del, Ignazio La Russa . La seconda ... Vedi Anche Pucci riceve l'Ambrogino d'oro esulle battute sessiste: 'Onorato della mia carriera.

'La Madama' torna a casa in Senato Agenzia ANSA

In Senato torna il presepe stile '700 Napoletano, c'è pure San Francesco Adnkronos

In Senato torna il presepe stile '700 Napoletano, c'è pure San Francesco

Arriva da Salerno il presepe 2023 di Palazzo Madama. Al termine di un via-vai nel salone Garibaldi di tecnici, artigiani -e dell'artista campano che lo ha realizzato, Alfonso Pepe da Pagani- il Senato ...

Meloni in Fiera a Milano per Accordo coesione con Lombardia

Alla cerimonia è presenta anche Licia Ronzulli, vice presidente del Senato. 2 di 9 foto Meloni in Fiera a Milano per Accordo coesione con Lombardia - RIPRODUZIONE RISERVATA 3 di 9 foto Meloni in Fiera ...