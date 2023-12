Impresa Rusconi presenta UNICO

Leggi su lombardiaeconomy

(Di giovedì 7 dicembre 2023) – Brera , tutto pronto per la commercializzazione del nuovo progetto immobiliare nel cuore di Brera a Milano Investimento di 20 milioni di euro e termine dei lavori a fine 2025(sito web) è pronta a dare il via alla commercializzazione del nuovo progetto immobiliare-Brera, sito in Via Anfiteatro 7, nel cuore dell’omonimo quartiere milanese e firmato dall’Architetto Marco Cerri con Studio ArchiMI e dall’Interior Designer Beatrice Villata. Il progetto prevede la realizzazione di 27 appartamenti in classe energetica A di cui 23, 1 bilocale, 2 trilocali e un appartamento urbano su più livelli con ingresso indipendente. Nell’edificio sono stati progettati anche ulteriori spazi che offrono facilities per un miglioramento del comfort abitativo: una palestra al primo piano con affaccio sulla ...