Imperia | bolletta dell’acqua da 15mila euro a 88enne | lei ha malore e finisce in rianimazione

Leggi su italiasera

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – Riceve unadaindopo un. E’ quanto accaduto a Camporosso,, dove un’, invalida, sta lottando tra la vita e la morte nell’ospedale Borea di Sanremo. Come riporta il Il Secolo XIX, la donna avrebbe scoperto di aver ricevuto dal gruppo Iren – al quale si era affidata per il rifornimento idrico in casa – unadi 15.339, relativa al periodo agosto-ottobre 2023 e pervenuta all’istituto di credito il 14 novembre. La Banca di Caraglio di Camporosso, autorizzata a coprire automaticamente le spese della donna, avrebbe già pagato una parte della, versando il 4 dicembre scorso 7.669. La donna, dopo aver ...