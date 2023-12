Imbrattata la facciata della Basilica di San Marco | Brunetta | “No al teppismo e allo sfregio del patrimonio artistico”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 7 dicembre 2023) RenatoROMA – “No aldele dei simboli del nostro paese nel mondo intero. Per questo l’azione degli attivisti per il clima, che hanno imbrattato con il fango una partedi Sana Venezia, va condannata senza attenuanti e i responsabili adeguatamente puniti. Non c’è altro da dire”. E’ quanto scrive oggi sul suo canale Telegram il presidente del Cnel Renato, ex ministropubblica amministrazione. L'articolo L'Opinionista.