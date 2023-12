Il West Ham apre alla cessione di un centrocampista

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Secondo quanto riportato da The Standard, ilHam ha deciso di ascoltare delle offerte per la, nel mercato invernale, del trequartista...

Altre News in Rete:

CM Scommesse: ambo in Premier da quasi 10 volte la posta

Commenta per primo Capitolo numero due. Scaramanzia e stop. Tottenham -X (quota 4,35) Everton - Newcastle 2 (2,25) Ambo da 9,78 volte la posta PS E domani partitone in Italia, si torna a scriverne come sempre

Klopp perde la testa per la domanda a bordo campo: la risposta è un'umiliazione Corriere dello Sport

Tottenham-West Ham pronostico: in palio il sogno Champions, le quote La Gazzetta dello Sport

Rinascita Vlasic. Ora il croato è al centro del progetto granata

Sull'edizione odierna di Tuttosport si parla anche di Nikola Vlasic, uno dei protagonisti del successo granata nell'ultimo turno contro l'Atalanta. Dopo un inizio di stagione non facile ...

Diretta Premier League: probabili formazioni, streaming e dove vederla in tv

ROMA - Questa sera saranno due le gare che chiuderanno la 15ª giornata di Premier League: alle 20:30 Everton-Newcastle (al Goodison Park di Liverpool) e alle 21:15 Tottenham-West Ham (New White Hart ...