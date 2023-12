Il Times contro l' Italia | così stronca il panettone

Altre News in Rete:

Israele, i video da Gaza: "Decine di miliziani di Hamas si sono arresi"

Lo riporta Theof Israel . L'uomo è stato assistito dai medici della Magen David Adom che, ...aggiunge di aver colpito anche altre località del sud del Libano da cui sono partiti attacchi...

Il Times contro il panettone: “Basta, è pieno di difetti. Meglio il pudding” Il Fatto Quotidiano

«Basta con il panettone, meglio il pudding»: il Times si scaglia contro il simbolo natalizio italiano corriereadriatico.it

La folle marcia. L'ultradestra sfilerà per Gerusalemme, la rabbia di Lapid e Gantz per la resa di Netanyahu

caduti in combattimento contro Hamas nella guerra di Gaza", "espellere il Waqf dal Monte del Tempio" e "ripristinare il pieno controllo ebraico su Gerusalemme e sul Monte del Tempio”. Secondo i ...

Il Times boccia il panettone: «Buono solo quando sta per scadere, è pieno di difetti». Ecco perché e quali sono

Non bastava l'eterna sfida panettone vs pandoro. Ora ad aggiungersi c'è anche un nuovo derby, tra il simbolo natalizio per eccellenza della Lombardia e il pudding, dolce tipico ...