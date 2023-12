Il tenore arriva alla Scala con questa maglietta | schiaffo all' Islam fondamentalista | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Mentre fuori di pro-Palestina srotolano striscioni del"Israele fascista" e "Israele stato terrorista", facendo di fatto propaganda ad Hamas, dentro il Piermarini la contestazione politica per così dire "interna" langue. Un paio di grida levatesi dal loggione subito dopo l'inno di Mameli, "Viva l'Italia anti-fascista" e "No al fascismo" sono le uniche forme di protesta contro il presidente del Senato Ignazio La Russa, seduto accantosenatrice a vita Liliana Segre e al sindaco di Milano Beppe Sala. Una polemica, quella sulle poltrone da occupare, surreale anche perché innescata proprio dal primo cittadino del Pd, che avrebbe voluto sedere in platea insiemeSegre lontano da La Russa e dagli altri ministri di centrodestra, in mancanza del presidente della ...