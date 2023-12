Altre News in Rete:

X Factor, stasera la finale: manche, duetti, ospiti

Conto alla rovescia per la finale di X Factor 2023, che andrà in scena oggi, giovedì 7 dicembre, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW. Per i quattro finalisti Maria Tomba, SARAFINE, Ile Stunt Pilots è il momento della verità: saranno loro a contendersi la vittoria finale nell'ultimo atto di questa stagione. Un ultimo scontro che sarà deciso soltanto dal voto del ...

Francesco Gabbani a X Factor per accompagnare Il Solito Dandy in finale La Voce Apuana

L'intervista ai finalisti di X Factor 2023: Stunt Pilots, Sarafine, Il Solito Dandy e Maria Tomba Fanpage.it

Il Solito Dandy, chi è il finalista di X Factor La passione per la musica lirica e la pittura, l'inedito "Solo tu"

Il Solito Dandy è tra i quattro artisti che durante la finale domani sera si contenderanno la vittoria di X Factor 2023. Il cantante, all'anagrafe Fabrizio Longobardi è nato ...

La veronese Maria Tomba alla finale di XFactor 2023: una rockstar in pigiama

Esplosiva, travolgente, scatenata e indimenticabile: Maria Tomba, classe 2002, è tutto questo e molto di più, come ha dimostrato nel suo percorso a XFactor 2023. Originaria di San Bonifacio, trasferit ...