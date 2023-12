Il secondo volume del libro “Il calcio anni ’70” di Massimo Prati

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Da qualche giorno è in vendita ildeldi: “Il’70 (1975-1977)”. Il terzoè già in preparazione e dovrebbe uscire entro la fine del 2024. Il primo(1969-1974), invece, è già in vendita da un anno e ha ricevuto buoni giudizi. L’indice di gradimento su Amazon è di 4 in una scala da 1 a 5. Ma in teoria avrebbe dovuto essere più alto. Un lettore ha definito il lavoro “un bel, interessatissimo per gli appassionati di” e poi ha attribuito -erroneamente- il numero minimo di stellette a disposizione. Questa valutazione ha, ovviamente, abbassato la media dell’indice di gradimento. La struttura narrativa di questi volumi è quella che ...