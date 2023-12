Il Santos retrocede per la prima volta nella storia | chi resta insieme all’Inter tra i club al mondo “mai stati in B”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il Palmeiras ha conquistato il dodicesimo titolo della Serie A brasiliana pareggiando 1-1 con il Cruzeiro nell’ultima giornata di campionato. Il risultato ha lasciato il Palmeiras a 70 punti, due punti in più del Gremio, secondo in classifica. Ma il fatto storico è un altro: la retrocessione delseconda serie del calcio brasiliano. La squadra che fu di Pelé e poi di Neymar per lasuanel campionato cadetto: fatale la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Fortaleza. Si restringe ancora di più ildi società alche non sono mai retrocesse dal massimo campionato nazionale. Una élite formata ora da 27 squadre. Tra queste l’unica italiana è l’Inter, che anche nel suo inno si vanta ...