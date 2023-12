Il risultato è un outfit insolito e d’impatto perfetto per la stagione fredda

(Di giovedì 7 dicembre 2023) GUARDA LE FOTO Look che funzionano: i miglioriautunno inverno 2023-2024 Descriverlo a voce alta fa pensare a qualcosa di complicato. Doppia camicia e maxi cintura unite a un paio di pantaloni oversize dà l’idea di untroppo articolato perché possa funzionare davvero. E invece anche questa volta bisogna ricredersi. L’idea arriva dalla collezione autunno inverno 2023/24 di Max Mara, dove questo look improbabile ha sfilato all’insegna dei colori neutri e in particolare del cammello tanto caro al brand. Il, inedito e anche pienamente in linea con le esigenze che si hanno durante la, ovvero protezione e coziness. Scopriamo come e perché. Tre ...

Altre News in Rete:

It - boy del momento: chi sono e il loro stile

... eppure adesso sembra che esista un minimo comune denominatore tra tutti i suoida red ... Ilricorda gli indumenti tipici di un uomo, o di un Elvis, anni Sessanta. In strada, però, la ...

NBA Playoff, 5 curiosità della notte che vi siete persi. L'outfit di Harden, i numeri di Jokic e l'infortunio di Paul Eurosport IT

Look con le zeppe estate 2023: 10 outfit comfy e chic Cliomakeup

Demi Moore dea scintillante: perfetta a 61 anni con l’abito sirena e fiore esagerato

Sembra uscita da un sogno, impalpabile ed eterea, scintillante e stupenda: Demi Moore è una dea a 61 anni, non solo per la sua bellezza, ma anche per la capacità di non sbagliare mai e di scegliere ...

Il maxi pull Può essere anche un abito strepitoso

Bastano infatti due pezzi per dare vita a un look versatile e declinabile sia nella versione da giorno che in quella da sera, cambiando solo qualche dettaglio. Come l’altezza del tacco o il materiale ...